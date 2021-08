Maneskin, "tenetelo d'occhio". L'ultimo clamoroso trionfo, insieme alla leggenda del rock: il video spiazzante

03 agosto 2021 a

I Maneskin non si fermano più: dopo la vittoria del festival di Sanremo e dell'Eurovision e la scalata delle principali classifiche internazionali, adesso stanno per mettere a segno un altro colpaccio. All'orizzonte, infatti, si prospetterebbe la collaborazione con una leggenda del rock. A catturare l'attenzione dei fan è stato un video pubblicato dalla band sui social nelle ultime ore.

Ma di cosa si tratta? La band ha pubblicato la parte conclusiva di una video conference con un personaggio iconico della musica americana: Iggy Pop. Ad accompagnare il filmato questa didascalia: “Keep an eye on this (tenete d’occhio questa cosa)". I seguaci del gruppo, allora, hanno iniziato a fantasticare su una nuova collaborazione con Iggy Pop. E quella che per ora è solo un'ipotesi ha fatto scatenare tutti.

Tra i commenti comparsi sotto al post, ci sono anche quelli dei membri della band. Come quello di Victoria De Angelis che ha definito Iggy Pop "punk daddy", cioè il papà punk. Anche queste parole hanno subito scatenato le reazioni dei fan. In molti si sono chiesti cosa mai avrà voluto dire Victoria con il termine papà. Forse Iggy Pop si prenderà cura della band? E se sì, in che modo lo farà? I Maneskin, tra l'altro, torneranno presto in tv, come anticipato da Dagospia: a settembre saranno su Rai 1 per un importante evento musicale, il Seat Music Awards. Durante l’evento gli artisti riceveranno i premi ottenuti con i loro album e singoli pubblicati nel corso dell’ultimo anno.

