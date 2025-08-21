Maneskin verso la reunion: Damiano e Victoria, questione di soldi?

Carriere da solisti che non hanno decollato come previsto e conti in rosso: sarebbero questi i motivi alla base delle voci sempre più insistenti che preannunciano una reunion della band dei Maneskin per la fine dell’anno e con un nuovo tour nel 2026.

L’annuncio ufficiale non c'è ancora stato ma con la pausa e l’avvio delle carriere soliste dei membri, i ricavi nel 2024 sono scesi a 8,5 milioni, registrando una perdita netta di oltre 10 milioni di euro rispetto all’anno precedente. D’altronde, lo scorso inverno a Che tempo che fa, Damiano David aveva definito la sua carriera da solista «un Erasmus», rassicurando chi si chiedeva se quello tra il frontman e gli altri componenti della band fosse un allontanamento definitivo.

Victoria, la bassista, con la sua Davic Srl, ha chiuso il 2024 con ricavi per 1.842.997 euro e un utile pari a 167.120 euro. Non è andata poi meglio, tutt'altro, per Damiano David che, con la sua Humans 23 Srl, nello stesso anno ha fatturato 1.205.763 euro per un utile di appena 15.283 euro. Se si sommano i dati, le valutazioni e le si uniscono alle parole dette da Damiano David al New Musical Express lo scorso giugno, quando il cantante aveva sottolineato che un ritorno insieme avrebbe dovuto richiedere innanzitutto motivazioni artistiche e «fare qualcosa che sentiamo davvero».