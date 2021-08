Mara Venier, fucilata contro Barbara D'Urso: "Non è vero che scelgono lei", la verità dietro le quinte

06 agosto 2021 a

a

a

Mara Venier si toglie qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice di Domenica In ha svelato qualche dettaglio dietro a molti programmi tv, anche concorrenti a quelli di Rai 1. Tra questi non possono che spuntare quelli di Barbara d'Urso, anche lei in passato alle prese con la domenica pomeriggio. L'unica differenza per la Venier è la possibilità di ospitare politici. Fino alla scorsa stagione infatti Viale Mazzini aveva escluso la possibilità, nonostante le numerose richieste, di ospitare protagonista della vita politica.

"Quell'abbraccio dietro le quinte". Costanzo, bomba su Mara Venier: ora si capisce tutto

Da qui la frecciata alla collega: "Non come la d’Urso che intervista… la d’Urso dice scelgono me - ha detto durante ‘Gli Incontri del Principe’, il talk show del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio. -, non è vero Barbara che scelgono te. È che io non li posso avere, però con Barbara ci facciamo delle belle risate. Chissà quest’anno". Intanto con l'inizio della nuova stagione non sono esclusi cambiamenti a Domenica In. La Venier ha chiesto a don Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune con un vissuto particolare.

"Chissà quando finirà". Mara Venier di nuovo in ospedale: non sta andando bene, ore di angoscia

La conduttrice vorrebbe dare la possibilità ai giovani artisti mettersi alla prova in mondovisione. L'intenzione è quella di avere ogni domenica quattro giovani talenti di grande livello. Insomma, un piccolo format nel format. Non solo, la Venier condurrà nel 2021 anche Telethon, la tradizionale maratona televisiva di dicembre organizzata annualmente dalla Rai, a partire dal 1990. Non è la prima volta che la conduttrice prende parte all'iniziativa. La Venier era già presente nell’edizione del 2013 presentata da Frizzi con Flavio Insinna, Carlo Conti e Antonella Clerici, mentre nel 2016 ha condotto il Galà di Apertura con Fabrizio.

"Ecco cosa siete, davvero". Mara Venier, una lettera-bomba: tutta la verità su Maurizio Costanzo e la De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.