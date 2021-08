Sandra Milo, lo strazio: "Voglio morire", il giorno in cui suo figlio voleva farla finita. "Fu devastante"

10 agosto 2021 a

Tempo di confessioni, dolorose, per Sandra Milo, l'attrice e musa di Federico Fellini. Si lascia andare in una toccante intervista al settimanale DiPiù, laddove ricorda uno dei momenti più difficili della sua vito, quello in cui suoi figlio Ciro, che soffriva di cefalee a grappolo, di vivere non ne poteva più.

"Lui desiderava morire", ricorda Sandra Milo, aggiungendo che a quel tempo non c'era alcuna cura per questa devastante patologia. "Per una madre vedere un figlio così disperato era devastante", ha aggiunto l'attrice, spiegando di essersi affidata alla preghiera. E ancora, ha spiegato che secondo lei è stato Dio a guarire suo figlio, che successivamente si è del tutto lasciato alle spalle quel brutto male.

Nell'intervista, Sandra Milo ha anche parlato del giorno della sua prima comunione, spiegando che per lei "fu una giornata indimenticabile. Anche per il grande dolore che provai". E perché mai? L'attrice spiega che ai tempi la sua famiglia era povera, c'era la guerra, e così in occasione della comunione sua madre le diede le scarpe della sorella, che però le erano molto strette. Dunque dolore fisico, ai piedi. Dolore vero.

