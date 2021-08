Paola Perego spiazza tutti: "Lavoravo sotto effetto dei farmaci", la triste ammissione sul periodo buio

14 agosto 2021 a

Paola Perego si confessa. A ridosso del suo nuovo programma (in onda da settembre) al fianco di Simona Ventura, la conduttrice ha voluto ripercorrere il suo passato. A volte anche molto doloroso. Intervistata dal settimanale Chi, la Perego ha anche affrontato il tema della lunga lotta contro gli attacchi di panico. La conduttrice ha pubblicato un libro in cui parla dettagliatamente di tutto ciò che ha dovuto affrontare, nonostante in tv sia riuscita a non mostrare cosa le stava accadendo: "Ero fredda, lavoravo sotto effetto dei farmaci, altrimenti non sarei uscita di casa. Soffrivo tantissimo, ero un fiume di emozioni".

Ora però è acqua passata. Per il volto Rai si prospetta una nuova avventura con Citofonare su Rai 2, un nuovo programma che andrà in onda la domenica mattina. "Nel 2017 quando mi hanno chiuso il programma Parliamone sabato, lei ha fatto un gesto molto bello - ha ammesso in riferimento alla Ventura -, si è esposta in mia difesa su Twitter, cosa che pochi hanno fatto”.

La trasmissione, visto anche il super duo che la condurrà, non può che essere divertente: "Vogliamo regalare spensieratezza e leggerezza alle famiglie che si preparano al pranzo della domenica, e fare compagnia a chi è solo".

