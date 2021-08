Brianne Davis, una ninfomane a Hollywood. "Con tutti, ovunque": le confessioni scabrose della star di Lucifer

16 agosto 2021 a

I segreti piccantissimi di una star di Hollywood. È l'attrice Brianne Davis, star della serie Lucifer in cui interpreta il Detective Dancer, a svelarli nel libro autobiografico Secret life of a Hollywood sex & love addict. Tradotto in italiano: "La vita segreta di una sesso-dipendente di Hollywood", titolo che è tutto un programma. E i contenuti se possibile sono ancora più scabrosi.

Come rivelato anche durante una intervista per il podcast di Jessica Hall Flashbacks, la 39enne Brianne non riusciva nemmeno entrare in un ristorante senza "cercare di portarsi a letto i camerieri". "Ero una traditrice seriale - ha ammesso la Davis -, avrei avuto una relazione con chiunque, con ogni persona che credevo di amare". Non solo rapporti fisici, dunque, ma anche una infatuazione che nascondeva una grave fragilità emotiva: "Ero innamorata dell'innamoramento, quella sensazione delle farfalle nello stomaco, quel primo bacio, il primo tocco, quello sballo, il miglior sballo del mondo...". Una sensazione illusoria, però, come comprende la stessa diva: "Svanisce sempre dopo un anno, un anno e mezzo, inizi a dover affrontare la realtà e non mi piaceva".

Nel suo passato, una serie di avventure vietate ai minori. Ad esempio, gustoso l'aneddoto di quanto accaduto in un hotel, in cui venne scambiata per una prostituta a causa dell'abbigliamento e del comportamento che stava tenendo con un ospite. Oppure la spifferata su un rovente incontro a tre con una "celebrità molto famosa", e il passo indietro proprio un attimo prima che si consumasse il rapporto. È stato quello, conclude la Davis, il momento in cui ha capito che doveva cambiare vita. Ora è "in astensione" da 10 anni anche per questo ha deciso di rendere pubbliche le sue scandalose esperienze.

