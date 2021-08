Mara Venier e la paralisi facciale: "Nessuna sicurezza di guarire". Conseguenze fisiche pesantissime alla vigilia di Domenica In

25 agosto 2021 a

a

a

"Nessuno mi assicura che guarisca". Il dramma di Mara Venier tiene ancora banco, a pochi giorni dal ritorn in video con Domenica In, su Rai1. La conduttrice a inizio estate ha dovuto affrontare un grave problema di salute insorto dopo un intervento ai denti non riuscito. La lesione al nervo facciale sta presentando ancora un conto pesante, tanto da farle temere il peggio lavorativamente parlando: "Pensavo di lasciare Domenica In", ha confessato l'amatissima Zia Mara.

“Ancora niente”. Mara Venier, dramma anche in vacanza: ecco il suo volto oggi | Guarda

"Ancora non sono messa benissimo – ha spiegato la Venier in una intervista a Gente -. La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione. Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire". Il suo calvario sanitario è stato vissuto dai fan e dai telespettatori in diretta, con continui aggiornamenti di Mara sulle sue pagine social. Foto, video e sfoghi in perenne equilibro tra autoironia, scoramento e forza d'animo.

"L'ha provato sulla sua pelle". Mara Venier, il disagio e la crisi passati: parla l'amico



"Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In". Ma l'amore dei fan (e per i fan) vince tutto, anche il dolore fisico e psicologico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.