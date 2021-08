Ornella Vanoni, la confessione sconcertante: "I soldi li ho sempre persi tutti. Come mi fregavano"

28 agosto 2021 a

Ornella Vanoni nonostante la lunga carriera di successi, non è ricca. Anzi. La cantante, in una intervista a il Corriere della Sera, ammette infatti: "I soldi li ho sempre persi tutti. Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato. E un po’ per un senso di solitudine". La Vanoni, che ha 86 anni, spiega: "Ero sempre da sola nelle mie scelte; e gettavo via il denaro. Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo”.

E sempre a proposito di soldi, dice, ricordando il suo grande amore Gino Paoli: "Gino non aveva i soldi neanche per il biglietto del tram; così andavamo sempre a piedi, io gli trotterellavo dietro con i tacchi a spillo, sfinita. Fino a quando, appoggiati a un muretto, gli chiesi: 'Ma tu sei fro***?'. Rispose: 'No, perché?'. E io: 'Mi avevano detto così'. E lui: 'A me invece hanno detto che tu sei lesbica, canti male e porti male…'. Siamo scoppiati a ridere. E ci siamo dati il primo bacio".

Quindi con un po' di nostalgia la Vanoni conclude: "Ora lui mi dice: 'Ornella, ti ricordi le risate?'. Ma quali risate, io soffrivo da morire. Sposai Ardenzi, ma ero ancora innamorata di Gino".

