Non è l'Arena, Massimo Giletti si sposta al mercoledì. Programma stravolto, cosa c'è dietro

Non cambia. Resta da Urbano Cairo, sempre a La7: Massimo Giletti continua ad andare al Massimo. Solo poche settimane fa si parlava di un suo possibile ritorno in Rai, ma si è trattato solo di voci di corridoio. Massimo resta nella Rete di Urbano Cairo, dove ha trovato rifugio dopo l'addio in Rai (quando il suo programma, L'arena, venne cancellato da Rai1 sotto la direzione di Mario Orfeo). Adesso, tra inchieste e approfondimenti, Giletti lascia la domenica: sfidava la D'Urso e Fazio e si posiziona di mercoledì. In mezzo alla settimana. Una giornata anche molto difficile, vista la contro-programmazione.

Non è l'arena andrà in onda il mercoledì sera alle 21.30, dopo Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber. La trasmissione di Giletti perderà, rispetto al passato, circa un'ora di programmazione: più snella e con il solito picco d'inchiesta. Sembra, da rumors, che lo stesso Giletti abbia ipotizzato il trasloco al mercoledì (abbandonando la domenica, che da una ventina di anni è stato il suo giorno di riferimento per la diretta). Il nuovo corso di Non è l'arena sarà tutto incentrato sull'inchiesta e super Massimo potrebbe sfidare i programma storici della Rai, come Report. Cairo, che ha un forte feeling con Massimo Giletti, ha accettato la sfida coraggiosa. Si va avanti premendo sull'acceleratore. E i potenti potrebbero tremare: Massimo, ancora una volta, non promette sconti a nessuno.

