Maneskin alla tv russa, imbarazzo mondiale: "A fartele?". Il conduttore rifiuta di tradurre

I Maneskin sconvolgono anche la Russia. Dopo Rotterdam, la band romana guidata da Damiano David e Victoria De Angelis porta il suo rock all'italiana a Mosca, nel "salotto buono" della tv russa. E succede di tutto. I quattro giovanissimi musicisti romani, reduci dal trionfo di maggio all'Eurovision e vero e proprio fenomeno musical-mediatico globale di questo 2021, sono ospiti dell'Evening Urgan, il late show stile Letterman condotto da Ivan Urgant.

Si tratta del conduttore famosissimo per l'ultimo speciale show di Capodanno Ciao 2020, uno show surreale in cui imitava canzoni e stereotipi dei Festival di Sanremo degli anni 70 e 80. Urgant ha un debole per tutto ciò che è italiano (come molti russi, peraltro), e dopo aver assistito all'esecuzione dell'ultimo singolo I wanna be your slave ha fatto accomodare Damiano e compagni per una intervista piuttosto pepata.

Urgan si dimostra molto lieto dell'exploit dei Maneskin, poi chiede ai ragazzotti: "Se tornaste indietro nel tempo, chi dei vostri idoli vi piacerebbe vedere dal vivo?". "L'esibizione dei Queen che è rimasta nella storia. Sarebbe stato bello vederla dal vivo", risponde secco Damiano. Segue a ruota Victoria, la bassista: "Forse anche il tour di 'Ziggy Stardust and the Spiders From Mars' di David Bowie". Per il chitarrista Thomas Raggi, senza troppa fantasia, il sogno sarebbe quello di pote assistere a un concerto di Jimi Hendrix.

Per Ethan Torchio, batterista, il desiderio impossibile è quello di ripiombare nel 1969: "Io personalmente andrei a Woodstock". E qui Victoria si gira verso di lui e maliziosa domanda in rigoroso romanesco: "A fatte le canne?". La band se la ride, il traduttore resta muto forse non avendo compreso appieno l'espressione un po' gergale. Urgant invece, che l'italiano lo mastica eccome, ammette il grosso imbarazzo: "Non posso ripetere quello che hai appena detto". Rock'n'roll all'amatriciana.

