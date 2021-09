Sarah Harding delle Girls aloud, tragica morte di tumore a soli 39 anni. "Questo sarà il tuo ultimo Natale"

Francesco Fredella 06 settembre 2021 a

Sarah Harding è morta. Un dramma nel mondo della musica inglese, che si sta leccando le ferie. Il cuore dell'artista delle Girls Aloud ha smesso di battere all’età di 39 anni dopo un tumore al seno che ha ucciso la cantante. L'annuncio della morte di Sarah arriva da sua madre Marie che ha pubblicato un post su Instagram in cui ha reso noto di aver perduto la figlia per sempre.

Solo pochi mesi fa la Harding aveva concluso il suo libro Hear Me Out pubblicato sul Times. In un estratto si leggeva: "A dicembre il mio dottore mi ha detto che il prossimo Natale sarebbe stato probabilmente l’ultimo”. E purtroppo è stato così: ad agosto del 2020 Sarah ha raccontato di questa atroce malattia che l'ha colpita. Le cure e i ricoveri, la sofferenza: ora Sarah Harding non c'è più. La madre di Sarah commuove il mondo con le sue parole: “Una stella luminosa e splendente.

“È con profondo dolore che oggi condivido la notizia che la mia bellissima figlia Sarah è tristemente scomparsa. Molti di voi sapranno della battaglia di Sarah contro il cancro e che ha combattuto strenuamente, dalla diagnosi fino al suo ultimo giorno. Se ne è andata pacificamente questa mattina. Vorrei ringraziare tutti per il grande supporto datole nell’ultimo anno. Significava molto per Sarah. Le dava molta forza e parecchio conforto il sapere di essere amata. So che non vorrà essere ricordata per la sua lotta contro questa terribile malattia: era una stella luminosa e splendente e spero che sia così che potrà essere omaggiata”.

