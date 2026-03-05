Affari tuoi, Susanna fregata: "Proprio bastardo", caos sui titoli di coda

Libero logo
giovedì 5 marzo 2026
"30k menomale dai. È troppo forte questa ragazza e mi sarebbe troppo dispiaciuto se se ne fosse andata via a mani vuote. Simpatica e, diciamolo, anche BELLA!!!!". Anche ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, almeno qualche volta tutto è bene ciò che finisce bene. Giovedì sera la protagonista è Susanna, la pacchista di Montesilvano in provincia di Pescara, accompagnata in studio dalla zia Donatella.

 "Alla fine è andata bene, 30k sono soldi", esultano i telespettatori su X, commentando in tempo reale la partita. E non mancano reprimende nei confronti degli autori. "Il Dottore cattivissimo stasera", "Quando mette il cambio alla fine è proprio un bastardo", "Le conveniva accettare i 40k all'inizio".

I giudizi, ovviamente, sono di vario tenore. Spesso e volentieri, come spesso accade, addirittura opposti. "Ma solo a me viene il nervoso perché non inseriscono diritto l’assegno???", "Questa concorrente mi sta sulle p***le", "Solo a me danno un fastidio assurdo queste grida registrate?", "A Stefano sta simpatica la concorrente", "Queste partite non girano proprio bene". E attenzione, perché qualcuno tra i telespettatori ha già individuato il prossimo idolo: è Fabio, il giovane nuovo pacchista in rappresentanza del Piemonte. 

