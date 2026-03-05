Meloni telefona a Zelensky, "unità di vedute tra Europa e Usa": riflessi pesanti sull'Iran

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Il colloquio ha permesso un approfondito scambio di vedute sullo stato di avanzamento del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura per l’Ucraina e sui prossimi passi da compiere, anche alla luce degli attuali sviluppi della crisi in Medio Oriente", prosegue il comunicato.

I due leader hanno ribadito quanto, soprattutto in questa fase, sia "indispensabile l’unità di vedute tra partner europei e americani e il riconoscimento del contributo europeo al processo di pace, il cui esito tocca interessi europei fondamentali ed è determinante per la stabilità e sicurezza del continente. Il presidente Zelensky ha colto l’occasione per ringraziare nuovamente l’Italia per l’invio di forniture di emergenza a sostegno del settore energetico ucraino". Meloni ha inoltre rinnovato "la vicinanza dell'Italia alla nazione ucraina, assicurando che l’Italia manterrà un ruolo di primo piano nel percorso di ricostruzione del Paese".

La telefonata chiude una giornata intensa per la premier, segnata anche da tensioni alla Camera e al Senato tra maggioranza e opposizione sull'impegno dell'esecutivo a sostegno dei Paesi del Golfo. Muro contro muro e scontro sulle risoluzioni. "Non ci avete chiamato, non ci avete convocato, abbiamo appreso il testo della maggioranza dalle agenzie di stampa", accusa la segretaria dem Elly Schlein mentre un esponente M5s ricorda come già due giorni fa Guido Crosetto su X aveva risposto all'account del gruppo al Senato annunciando di voler riferire alle Camere.

L'Italia - mette in chiaro il centrodestra - è pronta a fornire supporto militare, in particolare di difesa antiaerea, antimissilistica e antidrone, ai Paesi del Golfo minacciati dall'Iran e intende rispettare gli accordi con Usa manifestando la disponibilità a garantire l'utilizzo delle basi sul nostro territorio. E' il mancato riferimento agli attacchi israeliani e americani a Teheran a irrigidire, tra l'altro, l'opposizione. Il governo, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, avrebbe tentato una mediazione per votare le risoluzioni per parti separate, cercando tra l'altro la sponda dei riformisti dem e un canale di dialogo per una convergenza sulla missione a sostegno di Cipro, "ma il tentativo è fallito, perché hanno prevalso i Cinque stelle...", la tesi.

La Camera ha poi approvato con 179 voti favorevoli, 100 contrari e 14 astenuti, la risoluzione della maggioranza. Meloni riferirà in Aula l'11 marzo, anticipando di una settimana le comunicazioni previste sul Consiglio europeo in un primo momento il 18. Già questa mattina ha sottolineato come l'Italia non sia in guerra con l'Iran "e non vogliamo entrarci". "Noi abbiamo delle basi militari" Usa e "ci sono delle autorizzazioni tecniche per operazioni non di bombardamento, se arrivassero richieste di uso di basi italiane per fare altro, la competenza sarebbe del governo, dobbiamo deciderlo con il Parlamento", ha argomentato.

"L'Italia, come il Regno Unito, la Francia e la Germania, intende inviare aiuti ai paesi del Golfo. Parliamo particolarmente di difesa aerea, non solo perché sono nazioni amiche, ma soprattutto perché in quell'area ci sono decine di migliaia di italiani e ci sono circa 2000 militari italiani che dobbiamo proteggere". La premier poi ha sentito il presidente francese Emmanuel Macron, ribadendo il comune impegno per sostenere le nazioni del Golfo colpite dagli attacchi iraniani e per la sicurezza di Cipro e per evitare un'escalation militare in Libano.