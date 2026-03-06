Studio Aperto vola raccontando la vita dei militari

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Studio Aperto Mag)

Piazzare alle 19 uno speciale sull’Accademia Militare di Modena e sulla formazione di ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri non è una scelta scontata, soprattutto di questi tempi, in cui l’antimilitarismo più ideologizzato domina una certa cultura mainstream, e in uno spazio come quello del “Mag” di Studio Aperto, visto da un pubblico mediamente più fresco.

Eppure la scommessa ha premiato: curato da Alessandro Tallarida, il blocco del magazine della testata diretta da Andrea Pucci ha registrato una media di quasi 500mila spettatori con share vicino al 4% e picchi del 5% nel preserale di Italia 1.