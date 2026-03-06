Studio Aperto vola raccontando la vita dei militari

Libero logo
di Klaus Davivenerdì 6 marzo 2026
CHI SALE (Studio Aperto Mag)
Piazzare alle 19 uno speciale sull’Accademia Militare di Modena e sulla formazione di ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri non è una scelta scontata, soprattutto di questi tempi, in cui l’antimilitarismo più ideologizzato domina una certa cultura mainstream, e in uno spazio come quello del “Mag” di Studio Aperto, visto da un pubblico mediamente più fresco. 

Eppure la scommessa ha premiato: curato da Alessandro Tallarida, il blocco del magazine della testata diretta da Andrea Pucci ha registrato una media di quasi 500mila spettatori con share vicino al 4% e picchi del 5% nel preserale di Italia 1.

Protagonisti giovani allievi ufficiali che, senza alcuna retorica, spiegano di aver scelto questa strada proprio perla completezza della sua offerta, sia dal punto di vista della disciplina che dell’istruzione a tutti i livelli, da quella fisica a quella intellettuale. Intervengono anche tenenti dell’Esercito e dei Carabinieri formatisi all’Accademia nonché il comandante Stefano Messina, che sottolinea come quella di Modena sia la più antica d’Europa. Una scelta di vita.

