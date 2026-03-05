Carlos Alcaraz perseguita l'ex coach Ferrero: "È ovunque, non risolvo nulla"

Ferrero ha affrontato subito uno dei temi che aveva alimentato le discussioni nelle ultime settimane: la decisione di smettere di seguire Alcaraz sui social network. Il gesto era stato interpretato da molti come un segnale di rottura definitiva, ma l’allenatore ha chiarito il motivo della scelta: “Non lo seguo perché ho bisogno di un po' di tempo, per prendere le distanze — ha spiegato, sottolineando come il rapporto umano costruito negli anni renda ancora più complicato voltare pagina — Che poi, allo stesso tempo, se apro Instagram mi compare dappertutto. Alla fine non ho risolto nulla: segui le pagine di tennis e dei tornei e lui ti spunta lo stesso”.

A tre mesi dalla fine della collaborazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero , la separazione continua a far parlare nel circuito internazionale. L’ex numero uno del mondo e storico allenatore del campione spagnolo ha raccontato il momento che sta vivendo in un’intervista concessa a Josep Pedrerol nel programma El Cafelito, spiegando che il distacco dal suo ex allievo è ancora difficile da elaborare.

L’ex campione ha voluto però allontanare qualsiasi ipotesi di rancore nei confronti del tennista di Murcia. Ferrero ha infatti ribadito di non aver compiuto quella scelta per polemica, ma solo per proteggersi emotivamente dopo una separazione difficile: “Non l'ho fatto per ripicca — ha assicurato, spiegando che il suo desiderio resta quello di chiarire con il giocatore — Ho voglia di vederlo e di dargli un abbraccio. Per normalizzare tutto quello che è successo, credo che ci sia ancora una chiacchierata in sospeso. A me piacerebbe molto”.

Le parole del tecnico raccontano quanto la rottura sia stata più profonda del previsto. Ferrero e Alcaraz avevano costruito insieme una delle collaborazioni più vincenti del tennis recente, portando il giovane spagnolo fino ai vertici del ranking mondiale. Dietro il divorzio professionale, secondo diverse ricostruzioni emerse negli ultimi mesi, ci sarebbero stati contrasti durante la trattativa per il rinnovo del contratto. A pesare, inoltre, sarebbe stata anche la crescente influenza dell’entourage familiare del tennista, intenzionato a ridimensionare il ruolo del coach e a limitare il peso della sua accademia nel percorso sportivo del campione.