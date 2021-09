Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale dice addio a Milly Carlucci: "Non mi sento più a mio agio". Doloroso e clamoroso

Francesco Fredella 09 settembre 2021 a

Simone Di Pasquale potrebbe dire addio a Ballando con le stelle. E questo sarebbe un vero colpo di scena per lo storico ballerino di Milly Carlucci, che ha dovuto fare i conti (solo poche settimane fa) con l'addio di Raimondo Todaro, probabilmente arruolato nella scuderia di Amici.

Al settimanale Nuovo Tv Simone Di Pasquale dichiara che sarà l'ultima edizione di Ballando con le stelle che lo vedrà protagonista. “Non so ancora cosa farà in futuro ma l’unico punto fermo è che voglio continuare a lavorare con Milly Carlucci per manifestarle la mia gratitudine. Devo a lei il mio successo. Ma alla mia età non mi sento più a mio agio a esibirmi ballando su un palcoscenico. Ne ho parlato con Milly Carlucci e lei è d’accordo con me", dice a Nuovo Tv. Per lui ben 15 edizioni alle spalle ed una in arrivo, quella che inizia ad ottobre. Poi lo stop. Ma dove andrà? E' questa la domanda da cento milioni di dollari che circola negli ambienti televisivi. Forse un reality. Forse uno stop. Chissà.

Intanto, Milly - che deve fare i conti con l'addio di Todaro - solo poche settimane fa al settimanale DiPiù raccontava: “Ora io non ci penso più, anzi le dirò: stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini. Inoltre sta per partire Ballando on the Road, lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle che, in settembre, dovrebbe toccare tre tappe in Italia: una al Nord, una al Centro e una al Sud. In quell’occasione, oltre a scegliere ballerini amatoriali da lanciare durante la serata, avremo modo anche di conoscere nuovi ballerini professionisti. Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo”.

