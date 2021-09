Chiara Ferragni demolita da Pio e Amedeo: "Come chi fa elemosina in Lamborghini?", la rissa trascende

10 settembre 2021 a

L'attacco continua ed è durissimo. Tra Pio e Amedeo, Fedez e Chiara Ferragni volano gli stracci dopo quello che è accaduto ieri - giovedì 9 settembre - nel corso dei Seat Music Awords all'Arena di Verona. I due comici foggiani hanno ironizzato su Fedez facendo riferimento al presunto caso di censura in Rai in occasione del concertone del 1 maggio. La Ferragni, ora, dal suo profilo Instagram (che conta più di 25 milioni di followers) replica: "Simpatici come... finite voi la frase". Ed allora Pio e Amedeo partono al contrattacco.

“Madonna che simpatici. Simpatici come… finite voi la frase. Simpatici come quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle o come quelli che fanno l’elemosina sgommando in Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia… In effetti troppo divertente”, picchiano durissimo Pio ed Amedeo.

E la moglie di Fedez controreplica a sua volta: "Madonna che simpatici". Insomma, volano parole grosse. I Ferragnez, a quanto pare, non hanno mandato giù l'ironia dei duo foggiano che in onda su Rai 1 non ha fatto sconti. Ma è la legge della satira, da sempre è così: tagliente, pungente. Ironica. Fedez, sempre nella serata di ieri, dalla sua stanza da letto non ha perso tempo a rispondere con Una story su Instagram. Che, ovviamente, ha fatto il giro delle Rete in pochissimo tempo. Ora anche le parole della Ferragni ad aumentare la tensione. Ma il duo foggiano si appella ancora una volta all'ironia nella risposta alla regina dei social.

