Buoni o cattivi, Veronica Gentili ridicolizzata da Aldo Grasso: come la chiama

Aldro Grasso stronca Buoni o Cattivi, il programma condotto da Veronica Gentili su Italia 1 e anche la conduttrice che nel suo pezzo sul Corriere della Sera chiama sempre "Gentile". "I temi che finora ha trattato - le baby gang e l'odio di strada, la violenza contro le donne - pendono più dalla parte del male, come se fossimo più avvezzi nei suoi confronti. Il programma ha una cornice e un quadro che non sempre si armonizzano", scrive il critico televisivo.

E nella puntata andata in onda martedì 14 settembre, dal titolo Rosa Sangue "il tema centrale era la violenza di genere", quindi è stato mostrato un reportage che "ha raccontato alcuni episodi particolarmente significativi, ha intervistato medici e infermiere, genitori di ragazze uccise dal loro compagno, forze dell'ordine, ragazze che hanno deciso di svelare la loro fragilità in Rete, ragazze oppresse dal cyberbullismo".

Ma attenzione perché poi la "Gentile" ha intervistato Diletta Leotta nella cupola di vetro e acciaio firmata Fuksas. "La Leotta, da giovane, è stata oggetto di revenge porn: qualcuno è entrato nel suo computer, le ha sottratto alcune foto «dopo una doccia» e le ha fatte circolare. Adesso, come personaggio pubblico, è diventata l'ossessione di alcune colleghe, che continuano a citarla come «non giornalista», «non esperta». Ma era un'intervista molto recitata", osserva Aldo Grasso, "soprattutto da parte della Gentile, in forte contrasto con le immagini che il documentario aveva mostrato".

