Tensione alle stelle durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. Il protagonista indiscusso è stato Dino Gianrusso, il quale alla fine è stato pure eliminato. Lo hanno attaccato praticamente tutti. In più ha avuto un acceso confronto con Mirko Frezza. L'ex M5s, però, ha mantenuto la calma. E ha rispedito al mittente le accuse di non essere per niente umile: "Io non ho mai giudicato nessuno per il titolo di studio, ho tanti amici umili… Sappi che ho fatto il cameriere e ho molti amici che non sono diplomati o laureati…”.

Subito dopo ha tirato il ballo anche la conduttrice Veronica Gentili. Secondo lui, la presentatrice potrebbe testimoniare la sua umiltà, visto che si conoscono da ben 15 anni. "Veronica Gentili mi conosce da 15 anni… Lei può testimoniarlo…”, ha spiegato ai telespettatori. A quel punto Mirko non è più riuscito a trattenersi. Come riportato da Biccy.it Mirko, forse non rendendosi conto di avere il microfono acceso, si è lasciato sfuggire una battutaccia: “Sì 15 anni, e ancora non t’ha dato un calcio in c**o?!”.