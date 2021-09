Chiara Ferragni fa scuola, "proposte poco chiare": la confessione di Giulia De Lellis

Francesco Fredella 17 settembre 2021 a

Amore e successo. Ma non mancano i problemi. Ora Giulia De Lellis, una delle influencer più forti degli ultimi tempi, svela tutta la verità. Proprio come ha fatto solo alcune settimane fa la sua collega Chiara Ferragni. “Faccio terapia, sono davvero favorevole a riguardo e la consiglio a chiunque. Non solo se avete un problema ma anche solo se avete l’esigenza di tirare fuori qualcosa di più se siete più chiusi e riservati”, racconta. Dal punto di vista lavorativo, però, va a gonfie vede ed anche l'amore: la sua storia con il rampollo di casa Beretta è un'altra favola, dopo quella vissuta con Andrea Damante (ai tempi di Uomini e donne).

Ma sui social, dove è molto seguita, la De Lellis spiega: “Sono in pensiero perché ho ricevuto delle risposte poco chiare, stiamo approfondendo”. A cosa si riferisce? Per adesso tutto appare poco chiaro. “C’è di peggio”, continua a dire senza scendere nei particolari. Poche settimane fa anche Chiara Ferragni ha confidato sui social di andare dallo psicologo.

Capitolo amore. Giulia e Carlo Beretta sono andati a vivere insieme e qualcuno, tra i beninformati, non nega che possano presto convolare a nozze. Dopo la storia d'amore con Andrea Damante (fatta di alti e bassi e addirittura condita dal successo di un libro sui tradimenti), la De Lellis aveva vissuto un periodo d'amore con Andrea Damante. Tutto finito. Adesso ha ritrovato il sorriso. Finalmente.

