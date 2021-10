Coldplay a RTL102.5, esclusiva mondiale: "L'Italia è come un Paradiso"

Francesco Fredella 15 ottobre 2021 a

Bomba mondiale: i Coldplay sono stai intervistati oggi in esclusiva su RTL 102.5 da Nicoletta e La Ceci durante Password. Chris Martin e Jonny Buckland hanno presentato il nuovo album della band Music Of The Spheres. Si tratta di un’intervista che fa parlare tutti: milioni di ascoltatori incollati alla radiovisione. I Coldplay lasciano tutti senza parole. E dalle loro parole si capisce quanto amore nutrano per il nostro Paese. Poi ampio spazio alla musica, la vera protagonista di questa lunga intervista.

Anticipato dal singolo Higher Power (oro in Italia, per oltre 6 settimane al vertice della classifica radiofonica italiana) e dalla collaborazione con le superstar coreane BTS in My Universe, Music Of The Spheres è il nono album della band inglese.

Una delle tematiche del disco è l’amore, un amore che, spiega Chris Martin, è inteso in senso molto ampio: “C’è un sacco di amore romantico ma anche amore per tutti gli esseri viventi e per tutte le cos, c’è il cercare di capire che in tutte le persone e in tutte le parti della natura c’è qualcosa da amare. Se cerchi di vedere il mondo in questo modo la tua vita sarà più felice”.

Proprio ieri i Coldplay hanno annunciato il tour mondiale che, a sorpresa, non prevede l’Italia. Chris e Jonny, però, ci tengono a rassicurare i fan italiani e ad RTL 102.5 rivelano che in futuro ci saranno sorprese: “L’Italia non fa parte del tour… per il momento. Per noi l’Italia è un paese fondamentale ma dobbiamo fare le cose poco per volta. Ovviamente saremo lì appena sarà possibile, per noi è come essere in paradiso!”.

