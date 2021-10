Claudio Baglioni, grave lutto per il cantante: "Ti abbraccio un'ultima volta", parole strazianti

20 ottobre 2021 a

Grave lutto per Claudio Baglioni. Il cantante ha annunciato nelle scorse ore la scomparsa di un suo caro amico e collaboratore Antonio “Tonino” Coggio. L'uomo si è spento all'età di 82 anni ed è stato a lungo accanto all'artista. "Ti saluta e ti abbraccia un’ultima volta, quel ragazzo non ancora diciottenne in cui credesti subito e che accogliesti nella tua piccola famiglia", ha scritto Baglioni. Coggio, infatti, è stato per molti anni compositore, arrangiatore e produttore discografico e ha lavorato a diversi progetti proprio insieme a Baglioni.

La collaborazione artistica è iniziata nel 1970, con il primo progetto "Notte di Natale". "Se, in tutto questo tempo ho combinato qualcosa di buono, il primo complice sei stato tu. Te ne sarò sempre grato", ha scritto infine Baglioni. Il loro primo incontro risale al 1967. I due vennero presentati da un collaboratore di Teddy Reno, che aveva notato Antonio Coggio al Festival degli Sconosciuti.

Da quel momento in poi i due continuarono a collaborare per gran parte degli anni ’70. Coggio aiutò l'artista a metter su album di successo come "E tu…" e "Sabato Pomeriggio". Negli ultimi tempi, invece, il produttore aveva collaborato in particolare con Mariella Nava e altri colleghi del calibro di Luca Barbarossa, Patty Pravo e Ivano Fossati.

