Lory Del Santo, una drammatica confessione: "Che madre sono stata", un dolore infinito

Tempo di confessioni, a tratti dolorose, per Lory Del Santo, una sulla cui vita si potrebbe scrivere un libro. L'attrice si racconta ai microfoni di Radio Smeraldo, web-radio fondata da Davide Pugliares. E le confessioni a cui si lascia andare, come detto, sono piuttosto amare.

In primis, le parole sul rapporto difficile con sua mamma. Poi l'auto-critica per quanto fatto nella stessa veste: "Mi sono anche io infranta contro delle rocce indistruttibili. Non sempre sono riuscita a essere perfetta come madre", ha ammesso con onestà Lory Del Santo, che oggi ha 63 anni.

Dunque il discorso passa a temi più leggeri, alla bellezza, alla strepitosa forma di Lory Del Santo. Quando le chiedono quale sia il suo segreto, risponde: "Forse è stata un po’ di prevenzione. Ci sono delle cose che magari non fanno bene alla pelle. Io sono stata abbastanza attenta e adesso colgo i frutti di questa perseveranza", spiega con un pizzico di orgoglio.

Dunque, una battuta sul suo libro, La felicità come optional: "Ho capito dopo tanto tempo cos’è la felicità, ci ho messo un po’ di anni. Per me è qualcosa che non nasce con noi ma che dobbiamo volere altrimenti saremmo sempre tristi. Diciamo che non siamo mai contenti, invece costruendo quel pensiero la felicità si può trattenere per periodi più lunghi".

Poi l'intervista torna seria. Le chiedono come abbia fatto ad affrontare i tanti e grandi dolori che hanno segnato la sua vita, e Lory Del Santo spiega di aver fatto "da sola perché gli altri non fanno altro che ascoltarti. Ho provato ad andare da psicologi, loro ti ascoltano ma cosa ti possono dire? Come possono confortarti? E’ durissima, e nel mio caso non ci sono riusciti", conclude.

