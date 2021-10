Alyssa Milano, la star di "Streghe" arrestata: ecco com'è costretta a campare oggi

Francesco Fredella 21 ottobre 2021 a

Ora la notizia fa tremare il mondo del cinema. Alyssa Milano è stata arrestata (si tratta dell'attrice di Streghe). Solo pochi mesi fa, lo ricordiamo, aveva detto di voler scendere in politica puntando al seggio della California, occupato dal deputato repubblicano Tom McClintock. Si era parlato, però, solo di un'intenzione: nulla di certo, prima di scendere in campo. E la Milano, in tutto questo tempo, è sempre stata molto attiva sui social forse per recuperare consensi. E' sostenitrice da sempre di Joe Biden, e non lo ha mai nascosto.

Ma il colpo di scena è arrivato all'improvviso. In America, in questi ultimi giorni, "c'è stata una manifestazione organizzata da People for the American Way per sollecitare il Senato a porre fine all’ostruzionismo", come si legge in Rete. Sui social Alyssa Milano svela di essere stata arrestata durante questa manifestazione. Dice di non voler mollare affatto e sui social rilancia il tema politico.

Sempre dalle indiscrezioni raccolte dai vari giornali, su legge che un poliziotto avrebbe messo in guardia i manifestati sul rischio di essere arrestati in base ad una legge del Distretto di Columbia, che vieta l’affollamento e l’ostruzione di strade. La manifestazione a cui ha preso parte la Milano potrebbe essere al centro di questo reato ed è per questo motivo che potrebbe essere scattato l'arresto. Non è l'unica ad essere finita in manette insieme perché con lei anche altri manifestanti. Ma, sempre secondo fonti americane, non dovrebbe essere trattenuta a lungo. Almeno questo è quello che trapela nelle ultime ore.

