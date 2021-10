Alec Baldwin spara sul set del film western: morta la direttrice della fotografia, grave il regista

22 ottobre 2021 a

Tragico incidente sul set del film western Rust. Alec Baldwin secondo quanto riportano i media americani ha sparato con una pistola di scena, ucciso la direttrice della fotografia e ferito gravemente il regista.

Deceduta Halyna Hutchins di 42 anni. I fatti sono avvenuti al Bonanza Creek Ranch di Santa Fe, nel New Mexico. La donna, che è apparsa subito in gravissime condizioni, è stata trasportata d'urgenza in aereo all'ospedale dell'Università ad Albuquerque ma è morta poco dopo per le ferite riportate. Il regista Joel Souza, 48 anni, anche lui raggiunto dai colpi di pistola, è ora in terapia intensiva.

Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe, l'attore non aveva idea che la pistola fosse stata caricata con proiettili veri. Era convinto che fosse stata caricata a salve. Come riporta il Santa Fe New Mexican, l'attore è stato visto fuori dagli uffici dello sceriffo, al telefono, "sconvolto e in lacrime" per la tragedia.

