Rossano Rubicondi, "perché ha tenuto nascosta la sua malattia": Luxuria, straziante indiscrezione

30 ottobre 2021 a

a

a

Una morte improvvisa, che ha sconvolto, che ha lasciato senza parole, quella di Rossano Rubicondi, attore e showman che ci lascia a soli 49 anni. Fu il quarto marito di Ivana Trump. Ad annunciare la sua morte è stata Simona Ventura: "Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio Rip".

Un personaggio amato da tutti, discreto, gentile, che lascia un grande vuoto. Stroncato da un melanoma, una malattia di cui non aveva mai parlato in pubblico. E al cordoglio si aggiunge anche Vladimir Luxuria, che con Rubicondi condivise l'esperienza all'Isola dei Famosi: "Sono sconvolta non posso crederci abbiamo vissuto una forte esperienza con te: abbiamo litigato, discusso, poi ci siamo ritrovati e abbracciati. Eri pieno di vita", ha scritto l'ex parlamentare sulla sua pagina Instagram.

Rossano Rubicondi, "com'è morto a soli 49 anni". La sconcertante rivelazione del re del gossip

Dunque, interpellata da FanPage, Luxuria ha spiegato che come quasi tutti non sapeva della malattia dell'attore: "Della sua malattia non aveva fatto sapere nulla a nessuno. Perché lui era così, per lui la vita era mettere buonumore, divertirsi con gli altri", ha spiegato Luxuria, spiegando perché, a suo giudizio, Rubicondi non aveva voluto parlare di quel maledetto male. A causa della totale e comprensibile riservatezza, la notizia della sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Addio Rossano Rubicondi, la tragedia a soli 49 anni. L'ex Isola dei famosi, una morte misteriosa: le lacrime della Ventura | Guarda

E ancora, Luxuria ha aggiunto: "Abbiamo condiviso un'esperienza magnifica. Ci siamo anche scontrati in maniera forte sull'Isola. Ci siamo rivisti fuori, ci siamo avvicinati e l'ho visto in varie occasioni, anche fuori a mangiare, a divertirci. Proprio di recente ci eravamo sentiti su Whatsapp". E ancora: "Lui è uno simpatico, è un pazzo. Vedi, non riesco neanche a parlarne al passato. Mi voleva un gran bene", conclude una commossa Vladimir Luxuria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.