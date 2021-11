Celine Dion in gravi condizioni? "Non si alza dal letto, colpa del vaccino". Voci vergognose: chi è la bestia

04 novembre 2021 a

Celine Dion è stata costretta ad annullare le date dello show che erano state fissate a Las Vegas da novembre fino a febbraio. La cantante canadese ha gettato nello sconforto tutti i suoi fan, molto preoccupati nell’apprendere che la 53enne è alle prese con problemi di salute che le comportano “spasmi muscolari gravi e persistenti”. La sorella ha provato a ridimensionare il problema parlando di “premenopausa e cambiamenti ormonali”, ma fatto sta che l’apprensione è rimasta.

Non solo, perché sono apparse in rete le accuse e le teorie più incredibili: ovviamente i no-vax hanno colto la palla al balzo, dato che Celine Dion si è vaccinata, per parlare di effetti collaterali delle inoculazioni. Ovviamente è falso, non c’è alcuna evidenza medica a sostegno di questo delirio, ma è addirittura ancora più imbarazzante l’accusa di satanismo. Si tratta di una vecchia bufala diffusa da un’associazione oltranzista cattolica, secondo cui la cantante canadese avrebbe promosso un brand di abbigliamento volto a diffondere il gender fluido e il culto del demonio tra i bambini.

E quindi l’attuale malattia sarebbe una sorta di punizione divina. Chi si sta lanciando in queste teorie fa quasi rivalutare i no-vax… “Ho il cuore a pezzi - ha dichiarato Celine Dion - ma devo concentrarmi sulla mia salute per stare meglio, voglio superare tutto questo il prima possibile”.

