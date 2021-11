Matteo Diamante, da influencer a conduttore: Moser e Cecilia? Spunta un nuovo programma

Francesco Fredella 04 novembre 2021 a

Matteo Diamante è pronto per una nuova avventura. E la bomba arriva durante la puntata di Trends&Celebrities, su RTL102.5 News, con Francesco Fredella e Simone Palmieri. Diamante svela: "Farò il conduttore, da gennaio 2022. Un nuovo programma su Mtv e non sarò solo, con me anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez". Una vera chicca che Diamnte annuncia all'improvviso. "Oh, forse non dovevo dirlo. Vabbè, ormai", tuona in diretta.

Diamante è stato uno dei concorrenti dell'Isola dei famosi, ha partecipato in passato a vari programmi televisivi tra cui "Ex on the Beach" (oggi condotto proprio da Moser e da Cecilia Rodriguez). Gli occhi sono puntati, quindi, su questa nuova sfida professionale: Diamante non lascerà il mondo dei social, dove va fortissimo con circa 400 mila followers. Ama viaggiare, si definisce One man show: per lui la prova del nove nel 2022. Si svolta, da una spiaggia (quella dell'isola o Ex on the beach) all'altra: Diamante brinda ad un nuovo successo. Della nuova avventura televisiva di Diamante, per adesso, si sa poco: l'ex concorrente dell'Isola dei famosi si sta preparando al meglio al nuovo programma tv. E, da rumors, pare che sia in stretto contatto con Moser e Cecilia per fare il punto su quello che vedremo in tv nei prossimi mesi.

