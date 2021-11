Rossano Rubicondi, scoperta-choc della d'Urso: "Crollato in doccia, poi per sei metri..."

04 novembre 2021 a

A Pomeriggio 5 sono emersi nuovi dettagli sulla morte di Rossano Rubicondi, venuto a mancare a soli 49 anni a causa di un tumore. “Da solo, nel suo appartamento, è crollato nella doccia e poi per sei metri ha cercato di trascinarsi verso il telefono per chiamare aiuto”, ha svelato l’inviata della trasmissione di Barbara d’Urso in diretta dalla camera ardente allestita a New York, sulla Madison Avenue.

L’autopsia ha confermato che Rubicondi è morto a causa di un tumore, eppure non è ancora tutto chiaro riguardo alla malattia e soprattutto alle cure: pare che avesse scelto dei metodi alternativi. Una delle sue ex, Linda Batista, ha avanzato diversi dubbi sulla questione: “Non sapevo nulla della sua malattia - ha dichiarato a Pomeriggio 5 - sono sconvolta. Non è possibile che abbia rinunciato a curarsi, amava troppo la vita. Mi sembra assurdo perché lo conoscevo bene”.

Nel frattempo i funerali in chiesa sono stati fissati per le 12 di domani, venerdì 5 novembre, sempre a Manhattan. Scomparso lo scorso ottobre, aveva espresso la volontà di essere cremato. Le ceneri verranno divise a metà tra i genitori di Rubicondi e la sua ex moglie, Ivana Trump, che tra l’altro pare si sia presa cura di lui fino all’ultimo.

