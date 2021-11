Indiana Jones 5, morto Nic Cupac: tragedia a Hollywood, come lo hanno trovato fuori dal set

05 novembre 2021 a

Altro lutto a Hollywood: Nic Cupac, membro della troupe che sta girando Indiana Jones 5, ultimo capitolo della super saga avventurosa interpretata da Harrison Ford, è stato trovato morto nella sua camera d'albergo in Marocco. A riportare la notizia il tabloid britannico The Sun: la troupe si trova a Fes, il 54enne Cupac era operatore di macchina e responsabile della preparazione del set e sarebbe morto per cause naturali, ma non sono ancora arrivate conferme ufficiali sulla causa del decesso.

Il cinema americano deve fare fronte dunque a un'altra tragedia dai contorni ancora oscuri, sia pure meno violenti rispetto alla morte di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia freddata sul set del film western Rust da un colpo di pistola caricata con un proiettile vero, e non a salve. A sparare il protagonista nonché produttore della pellicola, Alec Baldwin, che ora rischia una incriminazione penale proprio nelle vesti di produttore, in quanto non avrebbe garantito l'adeguata sicurezza ai suoi collaboratori.

L'ultima pista, per quel che riguarda il caso Hutchins, è quella del "complotto". La responsabile dell'armeria, la 24enne Hannah Gutierrez Reed da molti indicata inizialmente come la responsabile della drammatica "svista" agli inquirenti ha confermato di aver ispezionato la pistola usata da Baldwin prima della scena e di non avere alcuna idea di come un proiettile vero possa essere finito al suo interno. "Hannah - ha spiegato il suo legale - ha tenuto le armi sotto chiave, anche durante il pranzo del giorno in questione (21 ottobre), e ha incaricato il suo dipartimento di sorvegliare il carrello contenente le armi mentre era impegnata per i suoi altri compiti o durante la pausa pranzo".

