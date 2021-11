Maneskin a un passo dalla leggenda. Non solo Rolling Stones, ecco dove li vedremo: un traguardo pazzesco

08 novembre 2021 a

I Maneskin, dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stones, tornano in tv come ospiti del celebre The Ellen Degeneres Show uno dei talk show più amati di sempre e non solo negli Stati Uniti che quest'anno, dopo 18 anni di messa in onda, chiuderà i battenti. La rock-band romana sarà ospite oggi, lunedì 8 novembre, con loro anche l'attrice Salma Hayek.

I 4 artisti suoneranno e canteranno “Beggin”, la cover che nelle radio d’oltreoceano continua a rimanere uno dei pezzi più ascoltati. La canzone è, inoltre, diventata disco di platino negli Usa e ed è stabile alla numero 14 della Billboard Hot 100. La band può già vantare una partecipazione al The Jimmy Fallon Show, un’amicizia con Miley Cyrus e la stima dei Rolling Stones, cui hanno aperto il concerto di Las Vegas.

Sul palco, prima dell'esibizione degli Stone, Damiano il front-man ha gridato verso il pubblico: "Hello Las Vegas! E' un onore essere qui ed avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre". E alla fine dell'esibizione il gruppo ha commentato la performance via sociali, "il miglior ricordo di tutti i tempi. Che serata. Grazie The Rolling Stones - il miglior ricordo di tutti i tempi", ha postato la rock-band, pubblicando anche uno scatto che li ritraeva accanto a un sorridente Mick Jagger.

