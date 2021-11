Alessia Marcuzzi lontana dalla tv, come campa oggi: una clamorosa "seconda vita"

Francesco Fredella 17 novembre 2021 a

Dopo la tv le aziende, gli affari. Torna a parlare Alessia Marcuzzi, che ba lasciato di recente Mediaset dopo molti anni. Ora su Instagram parla con il suo pubblico durante un nuovo format - ancora senza nome- ogni martedì sera alle 21. "Chiacchiere e consigli di stile, di amore, di lavoro, di bellezza, di caz***e …tutto! E quando dico tutto è tutto!", dice l’ex Iena che è alla ricerca di un nome per la sua rubrica.

Arrivano tantissime domande da parte del pubblico. "Quando ti rivedremo in tv?", chiede un utente. E lei risponde: "Questa è una domanda che mi avete fatto in tanti […] anche voi mi mancate un sacco, un sacco, un sacco! Quando tornerò? Quando sarò pronta". E poi: "Cosa fai adesso che non fai più televisione?" La Marcuzzi replica: “Adesso che non sono in televisione mi occupo delle mie aziende che sono Luce e Marks And Angels, ovvero borse, marsupi e creme..".

La Marcuzzi ha abbandonato Mediaset all’improvviso: un vero fulmine a ciel sereno. Prima della presentazione dei palinsesti, la conduttrice si è fermata. "Non riuscivo più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. Quando inizi a non riconoscerti più, non c’entra tanto il programma o gli altri, ma c’entri tu. Ad un certo punto è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà": le sue parole hanno fatto il giro della Rete. Si mormorava un suo arrivo in Rai o Sky, ma a quanto pare non è accaduto nulla di concreto.

