Rai 1, il figlio di Biagio Antonacci nella nuova fiction Blanca: "Quanta timidezza sul set"

Blanca è la fiction di Lux Vide in 6 puntate e che sarà in onda su Rai1. Tra gli attori c'è anche il figlio di Biagio Antonacci. Si chiama Giovanni ed ha 20 anni: un ragazzo talentuoso e con il volto da attore. Si racconta a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. “Vivo a Roma e frequento un’accademia cinematografica”, dice. “In generale, il mio sogno è il mondo dello spettacolo, mi piace essere al centro dell’attenzione”.

E' sicuramente molto emozionato per la fiction di Rai1 che sta per debuttare. "Blanca è stata la mia prima esperienza sul set – spiega Antonacci –. Abbiamo girato questa serie tra Roma e Genova e in essa io interpreto un ragazzo molto spigliato e attivo, a volte fuorilegge. La principale difficoltà è stata togliermi la timidezza o altri tipi di difficoltà davanti alle telecamere. Sono sempre stato contento di svegliarmi alle 7. Non mi ha mai pesato, perché sapevo di fare quello che mi piaceva”.

Ora la sua vita è cambiata radicalmente. “Mi sono trasferito a Roma ormai in pianta stabile, proprio per riuscire a seguire gli impegni dell’accademia di cui parlavo prima. E poi, questa è la città del cinema, della tv, quindi era giusto essere qui, pronto, sul campo”, prosegue. Domani, invece, sarà il Blanca Day: un'intera giornata con i protagonisti della nuova serie tv. Ospiti il produttore Luca Barnabei, i Calibro 35, e gli interpreti Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zero e Pier Paolo Spollon. Tutti loro ci racconteranno chi è Blanca.

