Domenica In, Mara Venier cade e si fa malissimo. "Comincio a pensarlo anche io", un pesante sospetto

Grande paura per Mara Venier, caduta in studio a Domenica In. La bruttissima botta al volto ha costretto la conduttrice dello show della domenica pomeriggio di Rai1 a chiudere in anticipo la diretta per troppo dolore. "Porca zozza, ma che te la tirano? Un bacio grande", le ha scritto sui social l'amico attore Christian De Sica. "Lo penso anche io", ha replicato la Venier. Effettivamente, i guai di salute di Zia Mara negli ultimi mesi sono stati impressionanti. Prima un'altra caduta, casalinga, che l'aveva costretta ad arrivare in scena con il piede praticamente ingessato e lei seduta immobilizzata e tremante per il dolore.

Poi, in estate, la ben nota disavventura con gli effetti nefasti di un intervento ai denti, con l'anestesia che di fatto le ha immobilizzato per giorni metà del volto creandole fastidiosi strascichi ancora in corso. "Grazie a tutti per i messaggi, poteva andare peggio - ha commentato poi in serata la Venier, cercando di tranquillizzare i suoi fan e telespettatori -. Sto bene #bernoccolo", A soccorrerla dopo l'incidente è stato Pierpaolo Pretelli, chiamato poi per qualche minuto a condurre lo show al posto della padrona di casa medicata dietro le quinte.

Quindi Mara è tornata in onda, sorretta proprio dall'ex velino di Striscia la notizia, con la caviglia fasciata e una borsa del ghiaccio sulla fronte. "Sono caduta, voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Va tutto bene, Nicola. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali". Finale stoico, con la Venier infortunata ma letteralmente aggrappata allo sgabello.

