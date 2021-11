Arisa, "potrei morire domani": la confessione choc e il vero motivo

25 novembre 2021 a

Arisa è molto soddisfatta del suo ultimo lavoro musicale. Intervistata alla Billboard la cantante ha parlato di tutta la fatica e l'impegno per la realizzazione del suo ultimo album, Ero Romantica, che lei voleva intitolare Porno romantica, che però le ha dato una grande gioia e una forza pazzesca. Tanto da arrivare a dire che ora potrebbe pure morire: "Frutto di un team incredibile, fatto fondamentalmente da amici, con loro ho fatto esattamente il disco che volevo fare. Potrei morire domani, ma sarei contenta lo stesso dopo avere inciso questo album". Salvo poi precisare: "Anche se la vita è bellissima e naturalmente io vorrei vivere per sempre".

Arisa ha parlato davvero di tutto. Oltre al suo impegno contro il body shaming, la cantante infatti è anche una paladina dei diritti gay. Per esempio non le è piaciuto affatto come si è concluso il caso del ddl Zan contro la omotransfobia. Quindi ha commentato: "La vicenda del ddl Zan è stata un episodio molto brutto. Siamo uno dei Paesi più ricchi di tradizione e cultura del mondo, abbiamo anche il diritto e il dovere di essere emancipati come altri Stati".

La cantante ha anche parlato della sua sfera privata. Dopo la rottura con il fidanzato Andrea Di Carlo, però, Arisa non si è demoralizzata. Anzi. Ha cominciato a dare di sè una immagina di donna determinata e contenta e sia nel nuovo album che sui social ha mostrato tutta la sua sensualità, oltre che le sue doti canore. "Secondo me in amore non vince chi fugge. Chi ama anzi rimane, prende l’iniziativa, approfitta del tempo che gli è dato", ha affermato Arisa senza mezzi termini, poi proseguendo con un messaggio propositivo: “Il tempo è sempre troppo poco, non lo si può sprecare tirandosi indietro

