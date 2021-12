Arisa, "stati di tristezza molto profondi": il male che si porta dentro, l'ultima dolorosa rivelazione

03 dicembre 2021 a

Sempre più intima, sempre più aperta. Si parla di Arisa, la cantante e protagonista di Ballando con le Stelle, che sta giorno dopo giorno mettendo in mostra gli aspetti più reconditi di sé. E non solo quelli legati alle sue ambizioni, confermate, di volersi cimentare con un film hard. No, ora Arisa parla anche del suo intimo, dei suoi sentimenti, di quello che si porta dentro e delle sue paure. Il tutto ai microfoni di Whoopseee, a cui ha concesso una lunga intervista, a pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo album, dal titolo "Ero romantica".

E le confessioni stupiscono: "In questo momento io l’ho riaperto il mio cuore però lo tengo così con tutte e due le mani pronto che appena ho un’avvisaglia che boom lo richiudo perchè ho molta paura di soffrire", ammette Arisa. Insomma, per superare le delusioni scaturite dalla fine del rapporto con Andrea c'è voluto del tempo. E le ferite si fanno ancora sentire.

Dunque, dopo aver ammesso di temere di stare nuovamente male per amore, ecco che Arisa ha aggiunto a tal proposito: "Non so come la prenderei. Io vivo degli stati di tristezza molto forti e quindi quando mi riprendo ho sempre paura di avere qualche botta più grossa, perchè sai ti alzi, sei alto alto, poi arriva boom una botta, e più ti alzi e più la botta è più forte", rimarca.

Poi le riflessioni: meglio rischiare di "scottarsi" o meglio vivere una vita piatta? Anche in tal senso, Arisa sembra avere le idee chiare: "È inutile prendersi in giro, quello che ti dà l'amore non te lo dà nient'altro". La risposta è insomma chiara.

Infine anche una battuta sul suo nuovo album: "L’ho costruito negli anni e che diciamo concretizza quella che è sempre stata la mia difficoltà, quella di essere me stessa. Finalmente riesco a essere romantica, a non tradire le persone che mi ricordano con l’amore un’altra cosa. Mi sento saggia e anche donna. Voglio essere una donna completa", ha concluso Arisa.

