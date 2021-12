Addio a Lina Wertmuller. Morta a 93 anni la regina della commedia italiana

09 dicembre 2021 a

E' morta Lina Wertmuller. La grande regista che aveva 93 anni si è spenta nella notte a Roma: "E' mancata serenamente a casa, vicino alla figlia e ai suoi familiari", hanno fatto sapere i suoi cari. Era nata il 14 agosto 1928 ed aveva firmato film come Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto, Pasqualino settebellezze, Mimi' metallurgico segnando la storia della commedia italiana.

Al secolo Arcangela Felice Assunta Wertmuller von Elgg Spanol von Braueich, origine aristocratiche e svizzere, sposata allo scenografo Enrico Job, è stata la prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar, nel 1977, come migliore regista (ma anche per il miglior film straniero e migliore sceneggiatura) per Pasqualino Settebellezze. Solo nel 2020 le è stato assegnato il Premio Oscar alla Carriera.

