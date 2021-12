Francesca Neri e la malattia cronica: "Non è cistite, ho provato ogni cura. Farla finita?". Sofferenza indicibile

10 dicembre 2021 a

Francesca Neri è tornata a parlare della sua malattia, e lo ha fatto dai microfoni di Rai Radio2, intervenendo nella trasmissione I Lunatici, condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio e in onda dal lunedì al venerdì notte. La nota attrice italiana si è messa a nudo ancora una volta, dopo che per anni è stata una persona molto riservata. “Qualcuno si è meravigliato - ha svelato - perché con il libro ‘Come carne viva’ sono uscita raccontando tutto della mia malattia”.

Le sue confessioni hanno fatto clamore perché “le persone dello spettacolo vengono viste come infallibili, con una vita meravigliosa, che non si possono ammalare mai”. E invece Francesca Neri si è rivelata completamente: “Avevo voglia di condividere quello che mi era successo. Mi fa piacere che da quando è uscito il libro ho tanto ritorno dall’incontro con le persone. Mi sta ripagando forse anche di tutta la sofferenza che ho vissuto in questi anni”.

L’attrice parla di una “malattia cronica”, che l’ha fatta sentire sola: “Ti senti anche un malato immaginario, c’è anche la componente di non essere creduti fino in fondo. Il momento della diagnosi? Io ho sempre sofferto di cistite. La mia malattia ora è la cistite interstiziale cronica. Mi curavo con gli antibiotici, ma a un certo punto sono diventata resistente a quelli. Io ho fatto tutti i tipi di cure che si possono fare. Ci sono cose che alleviano un po’ il dolore, ma non sempre. Vivi con un dolore costante”. Inoltre la Neri non ha nascosto di aver avuto pensieri macabri: " Se davvero ho pensato di farla finita? Ho voluto raccontare anche questo e vi assicuro che anche questo fa parte di ogni tragitto di persone che hanno vissuto quello che ho vissuto io".

