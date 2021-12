Arisa a luci rosse, la confessione spintissima di Vito Coppola: "Quando la ho afferrata ho perso il controllo. E..."

24 dicembre 2021 a

Vito Coppola rompe il silenzio. Dopo aver vinto in coppia con Arisa Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, il ballerino confessa qualcosa di inaspettato. Inizialmente, infatti, tra lui e la cantante non è stato tutto semplice. "Sono partito un po' sfiduciato - ha ammesso a Fanpage.it - perché quando ho parlato con lei, mi diceva: 'Sono grossa, sono pesante, sono scoordinata, non ho mai ballato, non ricordo niente'. Mi ha fatto spaventare. Poi, il primo giorno di allenamento le ho detto: 'Prendo tutto quello che mi hai detto e lo cestino, perché tu hai una percezione di te stessa che non è reale. Ora ascoltami e fidati'". E così è stato, tanto che in diretta Vito ha sorpreso tutti baciando la compagna di avventura.

"Non lo sapevo prima - ha raccontato svelando che quanto accaduto non era in programma -. Sono una persona molto istintiva. In quel momento, ho fatto una presa e ho avvertito da parte di Arisa delle vibrazioni. L'ho guardata negli occhi, ho dimenticato il resto della coreografia e l'ho baciata. L'ho fatto e basta. Sono così, mi butto e mi assumo le conseguenze. È stato veramente un momento bellissimo". Lo stesso ballerino non nega che "il trasporto che ho provato nel ballare con Arisa, in tanti anni di agonismo mi è capitato poche volte. Mi ha trasmesso tanto. Mi sono anche emozionato. In almeno tre balli, anche se lo nascondevo, avevo gli occhi lucidi". I due si sono capiti al volo, in quello che Coppola definisce un gioco di sguardi.

Una situazione che il ballerino non ha mai vissuto prima: "Voglio precisare - continua - che dal punto di vista professionale, sono una persona che non si fa coinvolgere in quel senso. Lì ho perso il controllo della situazione. Arisa è una donna estremamente energetica, mi ha coinvolto e stravolto. Non me l'aspettavo nemmeno io. Non ho messo nessun tipo di barriera. Lei era sincera e trasparente con me e io con lei". Il futuro però è una domanda a cui la coppia non sa ancora rispondere. Se Arisa ha detto di andarci piano, Vito si sbilancia un po' di più: "In cosa si evolverà il nostro rapporto non lo sappiamo nemmeno noi. Ci siamo detti: 'Viviamoci, quello che verrà verrà'".

