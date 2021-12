Benedetta Parodi e Fabio Caressa, dramma in Lapponia: "Moriremo di freddo", dove restano bloccati a -11°

27 dicembre 2021 a

Fuga in Lapponia per Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Già, la regione della Finlandia è una delle poche accessibili in questa nuova fine anno funestata dal Covid: niente Caraibi, come avrebbe voluto il commentatore, ma il freddo e il gelo della terra di Babbo Natale. "E invece guarda dove ti ho portato...", commenta infatti divertita e tagliente la Parodi sui social.

L'avventura in Finlandia è iniziata nel giorno di Natale. E non è iniziata nel migliore dei modi: appena atterrati all'aeroporto di Rovaniemi, infatti, il primo inconveniente. "Incominciamo bene: ci è arrivata una macchina per quattro persone, noi siamo in cinque più i bagagli e quindi per ora siamo qua. Come fa a portarci tutti. Forse moriremo di freddo davanti all'aeroporto di Rovaniemi in attesa che qualcuno ci venga a prendere, forse le renne. Buon inizio!", ha concluso.

Già, perché al seguito c'erano anche i tre figli: Matilde, Eleonora e Diego, i quali nel video postato dalla Parodi provavano a difendersi dal freddo e dal gelo saltellando e incoraggiandosi reciprocamente. L'attesa fuori dall'aeroporto è durata più di un'ora, che Benedetta Parodi ha provato a ingannare sgranocchiando uno snack. Per inciso, il termometro segnava meno undici gradi. A quel punto, è arrivata un'auto che li ha condotti al resort che li attendeva. E lì, altra disavventura: "È stato faticoso perché non ci hanno neanche accompagnato in camera, ci hanno mollato alla reception con i bagagli. Noi, meno 15 gradi senza guanti e cappello, a cercare questi bungalow senza nessuna indicazione. Nessuno è venuto a darci una mano, a spiegarci come funziona. In questo un po' carenti, però alla fine ce l'abbiamo fatta e non è male", ha concluso la Parodi. Insomma, la vacanza non può che migliorare.

