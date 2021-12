Al Bano positivo al Covid, "come lo ho scoperto": che disgrazia per Mediaset. Tra poche ore infatti...

29 dicembre 2021 a

Al Bano Carrisi è costretto a chiudere l’anno nel peggiore dei modi: è risultato positivo al Covid e quindi non potrà prendere parte a Capodanno in musica, lo show allestito da Mediaset per la notte di San Silvestro. Il leone di Cellino San Marco sarebbe dovuto salire sul palco del Teatro Petruzzelli, in quel di Bari, per festeggiare l’arrivo del 2022 accanto a Federica Panicucci, conduttrice dell’evento che verrà trasmesso su Canale 5 a partire dalle 20.45.

“Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo”, ha dichiarato Al Bano, contattato telefonicamente dal Corriere della Sera. Il cantante ha scoperto di essere positivo con il tampone richiesto dalla produzione per poter partecipare al Capodanno di Mediaset: da oggi è in isolamento a casa, senza alcun tipo di problema di salute grazie al vaccino. “Non ho sintomi - ha confermato - sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero”.

Poi da grande sostenitore della campagna vaccinale anti-Covid ha aggiunto: “Non capisco i no-vax, questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune. Il Capodanno? Lo farò l’anno prossimo. Per ora comanda il virus, ma io gli ho già preparato il funerale, manca solo la data di morte. Poi faremo festa per tre giorni e tre notti”.

