Paolo Calissano, il giallo sul medico che lo aveva in cura: caccia all'uomo, il sospetto sui farmaci

01 gennaio 2022 a

a

a

Proprio sul finire del 2021 è arrivata la notizia che ha shoccato il mondo della tv e dello spettacolo. Paolo Calissano è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, probabilmente a causa di un mix di farmaci che aveva ingerito e che potrebbe essergli stato fatale. Le certezze per il momento sono poche, bisogna attendere che le indagini facciano il proprio corso, con la Procura di Roma che indaga per l’omicidio colposo dell’attore.

Paolo Calissano? "Ora parlano, ma nessuno l'ha aiutato". La clamorosa accusa a Mediaset, il suo dramma segreto

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, lunedì mattina il magistrato di turno darà l’incarico al perito per capire meglio i contorni della morte di Calissano, finito in disgrazia dopo aver avuto problemi con la droga e con la giustizia dopo il grande boom come attore di fiction. Sono tante le cose da accertare sul suo decesso: innanzitutto quale mix di farmaci ha causato il decesso. Per prima cosa è stata ascoltata Fabiola Palese, compagna dell’attore che l’ha trovato morto il 31 dicembre.

La ballerina di lap dance morta in casa sua: Calissano, il passato oscuro che lo ha "condannato"

La dipendenza alle droghe di Calissano sembra che fosse stata superata negli ultimi tempi, ma l’attore era in cura da mesi per una forte depressione. Altra pista seguita dagli investigatori è quella della prescrizione dei farmaci: si cerca il medico che aveva in cura Calissano, i carabinieri hanno intenzione di interrogarlo.

Paolo Calissano morto, ora si indaga per omicidio colposo. Cosa deve essere chiarito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.