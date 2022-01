Gigi D'Agostino, il "grave male" del dj superstar italiano: c0m'è oggi, una foto sconvolgente

16 gennaio 2022 a

Eccolo, il "grave male" di Gigi D'Agostino. Il dj italiano più famoso nel mondo, vera e propria leggenda della musica dance anni 90 e 2000, si mostra per la prima volta su Facebook e Instagram dopo l'annuncio, dato un mese fa sui social, del rapido peggioramento delle sue condizioni di salute.

"Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo... - scriveva spiegando la sua assenza prolungata -. È un dolore costante... non mi dà pace... La sofferenza mi consuma... mi ha reso molto debole... ma continuo a lottare... spero di trovare un pochino di sollievo...".

Oggi, ecco la foto dell'artista 54enne: l'uomo che alla consolle ha fatto ballare il mondo sulle note di tormentoni come L'amour toujours, The Riddle, In my mind e Bla bla bla si mostra visibilmente sofferente, berretto di lana in testa e passo incerto appoggiato a un deambulatore: "Spero che questo nuovo anno mi doni un po' di pace e di forza... Un abbraccio di cose belle a tutti voi... Grazie per i vostri pensieri... Tanto Amore, Gigi", è il suo toccante saluto ai fan, che lo hanno inondato di messaggi di affetto e speranza. Irriconoscibile, ma pur sempre indimenticabile.

