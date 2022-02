Sanremo 2022, green pass falsi per entrare all'Ariston: clamoroso, chi è indagato per truffa

03 febbraio 2022 a

Green pass falsi anche per entrare a Sanremo. Un uomo risulta indagato per truffa dalla Procura di Imperia per aver prodotto artigianalmente dei certificati falsi. Sono arrivati a lui dopo aver fermato una persona che stava tentando di entrare all'Ariston con una certificazione contraffatta. Il fatto risale a ieri sera, mentre venivano eseguiti i controlli. Nell’intento di accedere al Festival, l'uomo ha esibito un pass con tutte le sue generalità, il logo della trasmissione e il Qr-code.

Alla fine, dopo diversi accertamenti, si è scoperto che il lasciapassare era stato stampato artigianalmente. L’uomo, colto sul fatto, ha dichiarato di essere andato a Sanremo con un suo conoscente e poi ha fatto pure il nome di chi gli aveva realizzato il badge. Quest’ultimo, rintracciato nelle vicinanze di un hotel, ha confessato tutto: i pass li aveva stampati poco prima di raggiungere la città, aggiungendo però di non averli utilizzati.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato. L'episodio dell'uomo col pass falso, infatti, ha fatto immediatamente alzare il livello di allerta delle forze di polizia per la vigilanza del Festival. E così sono state scoperte poco dopo altre due persone, provenienti dalla Sicilia, entrambe con un pass vero solo in apparenza. Dopo i dovuti controlli, infatti, sono risultati anch'essi contraffatti in maniera molto precisa. Nei loro confronti è scattata una denuncia per truffa.

