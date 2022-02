Sanremo 2022, Mara Venier in imbarazzo: "Ma perché lo fanno tutti?", l'accordo dietro le quinte

Francesco Fredella 05 febbraio 2022 a

In prima fila. Omaggiata da tutti, Mara Venier è la vera regina di Sanremo 2022. Perchè la amano cantanti e colleghi. E in occasione della finale viene chiamata continuamente in causa durante la gara: Sabrina Ferilli, ad esempio, le chiede come mai avesse scelto un outfit bianco e non fucsia (come aveva promesso). “Ma dov’è zia Mara. Mi avevi detto un abito fucsia, sei vestita di bianco. Non ti vedevo mica…”, scherza l’attrice romana.

La quale poi scende in prima fila per un selfie con il figlio di Amadeus e zia Mara. Ma l'endorsement arriva anche quando si esibisce Michele Bravi, che a fine canzone dice: “Zia Mara non vedo l’ora di venire da te domani”. Emozioni allo stato puro. La Venier sorride, ma sicuramente è molto emozionata. Da anni sta collezionando l’affetto di tutti, mondo della tv e pubblico che premia il suo Domenica in con uno share altissimo.

Ma il saluto a Mara Venier da parte dei cantanti diventa un vero caso. Come mai? #ZiaMara è andato in tendenza: si tratta del Fantasanremo, simile al Fantacalcio. In una diretta Instagram la conduttrice dice: “Ma perché mi salutano? Hanno tutti una zia che si chiama Mara?”, E Davide Maggio, nel corso della diretta, spiega: “È il FantaSanremo, poi ti spiego”. Zia Mara è la vera protagonista per antonomasia. Omaggiata sin da subito da Amadeus con un applauso caloroso. Domani, come sempre, Domenica in andrà in onda da Sanremo.

