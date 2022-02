Sanremo 2022, Sabrina Ferilli: "Il figlio di Amadeus ha un potere enorme". Clamoroso: così è tornata in Rai

05 febbraio 2022 a

“La leggerezza non è superficialità”. È la lezione data da Sabrina Ferilli sul palco del teatro Ariston. L’attrice, co-conduttrice della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2022, è stata semplicemente perfetta nel suo intervento: nessun “pippone” moralistico, ma ha espresso se stessa con la leggerezza e l’intelligenza che da sempre la contraddistinguono.

Tra l’altro nel corso del suo intervento la Ferilli ha regalato un paio di perle che hanno fatto impazzire i milioni di telespettatori. Il siparietto più simpatico è stato certamente quello con il figlio di Amadeus, additato in qualità di vero direttore artistico del Festival: “‘Sto ragazzino ha un potere enorme, io sono qui per lui. Lo stesso Fiorello… lui appartiene alla generazione di quelli che hanno una capoccia così, ha suggerito il mio nome. Sei un fenomeno - ha dichiarato rivolgendosi direttamente a lui - d’ora in avanti io parlerò solo con te. Se ho problemi con la Rai ti chiamo, dammi il tuo numero”.

“È un ammutinamento, che devo fare?”, ha scherzato Amadeus mentre il figlio e la Ferilli si abbracciavano e poi si facevano scattare una foto da Mara Venier, presente in prima fila. “Noi da questo momento staremo sempre insieme”, ha chiosato l’attrice nei confronti del figlio di Amadeus.

