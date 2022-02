Sanremo 2022, la confessione di Amadeus: "Ogni volta che uscivo dalla stanza dei tamponi...". Covid, una settimana di paura

06 febbraio 2022 a

Un trionfo, il Festival di Sanremo 2022. Per la Rai e per Amadeus: la kermesse registra ascolti stellari, inattesi in queste proporzioni. E così, nella conferenza stampa della domenica, dopo che all'Ariston è calato il sipario, si celebra il risultato.

Ad aprire le danze Carlo Fuortes, ad della Rai, che di fatto conferma Amadeus per la quarta edizione consecutiva (ammesso che il diretto interessato accetti): "Per usare una metafora calcistica 'squadra che vince non si cambia'. Sarebbe pazzesco con questo successo non pensare a una conduzione di Amadeus, ma è ancora tutto da decidere, decideremo tutti insieme, Amadeus per primo", ha spiegato l'ad.

Dunque, scherzando ma non troppo, Fuortes aggiunge: "Mi è arrivato un consiglio: mettere davanti al palazzo della Rai, a Viale Mazzini, al posto del cavallo morente una statua equestre di Amadeus". Già, i risultati sono meritevoli di una statua.

Poi la parola ad Amadeus, che ringrazia l'intera squadra e racconta le difficoltà e le tensioni nell'organizzare il festival. Ma, soprattutto, confessa il suo timore principale: "La mia paura più grande questa settimana era quella di contagiarmi. Perché davvero non c'era un piano B, e ogni volta che uscivo da quella stanza dei tamponi, ogni 48 ore, sembrava che avesse segnato Lautaro", rivela. Insomma, un Sanremo vissuto con l'incubo della positivià. "Il primo Festival ha fatto rumore, il secondo ha fatto stare tutti zitti e buoni, questo e' stato da brividi", ha poi scherzato giocando sulle tre canzoni che hanno vinto le rispettive edizioni.

