Bob Saget, la verità sulla morte un mese dopo: sconcertante, cos'ha ucciso l'attore a soli 65 anni

Una sconcertante verità dietro la morte di Bob Saget, popolare attore comico americano morto il 9 gennaio scorso a Orlando, in Florida. Saget, 66 anni, diventato famoso come protagonista della sitcom Gli amici di papà andata in onda tra 1987 e 1995, è stato stroncato da un trauma cranico sottovalutato. L'interprete, conduttore e regista aveva infatti sbattuto la testa accidentalmente ma aveva ignorato il colpo ed era andato a dormire senza recarsi in ospedale. Dopo poco, è morto.

A rivelarlo, un mese dopo, è stata la sua famiglia una volta raccolto il refertto dell'indagine condotta dalla polizia. L'incidente fatale è avvenuto nella sua stanza d'hotel a Orlando. Secondo gli inquirenti, nella camera non c'era traccia di droga o alcol, e nessun residuo di sostanza stupefacente è stato rinvenuto durante l'autopsia. Una morte drammaticamente banale, che a un mese di distanza ha commosso ancora di più i fan di Saget, l'indimenticabile Danny Tanner di Full House.

"Ha sbattuto il retro della testa contro qualcosa", spiegano i familiari dell'attore, senza fornire ulteriori dettagli. Il 65enne, tra l'altro voce narrante nella versione americana di How I Met Your Mother (una delle più amate e importanti serie tv degli ultimi 20 anni), era stato ritrovato senza vita la mattina dopo al Ritz Hotel di Orlando, dove aveva portato in scena il suo spettacolo comico I don't do negative Comedy Tour. "Sono tornato alla comicità come quando avevo 26 anni", aveva commentato sui social con entusiasmo, poche ore prima della sua tragica fine.

