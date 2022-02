Domenica In, la lite con Donatella Rettore a Sanremo? Ditonellapiaga senza freni: "Una notte di fuoco..."

13 febbraio 2022 a

Ospite di Mara Venier a Domenica in, nella puntata del 13 febbraio, Ditonellapiaga ha parlato per la prima volta in pubblico della grossa lite con Donatella Rettore al Festival di Sanremo. La conduttrice ha chiesto infatti alle due cantanti: "Ma è vero che litigavate tantissimo? Ci sono queste leggende metropolitane…". Quindi la Rettore ha provato a chiudere la questione con una battuta: "Lei ha fatto il filo a Claudio (marito di Donatella, ndr)". Ma Ditonellapiaga ha confermato: "Sì, c’è stata una notte di fuoco". "Ecco lo sapevo", ha ribattuto la Rettore che ha fatto finta di piangere. Dopodiché in studio ha iniziato a cantare l’orchestra del programma, chiudendo lì il botta e risposta tra le due.

Comunque ora sappiamo che la "notte di fuoco" c'è stata eccome. A far scoppiare la lite la canzone scelta per le cover. Le due hanno cantato Nessuno mi può giudicare, di Caterina Caselli. La Rettore avrebbe però preferito fare un medley delle sue hit. Ma Ditonellapiaga si è opposta.

E questo lo aveva spiegato lo stesso Amadeus in conferenza stampa: "Rettore voleva fare delle sue canzoni e io sarei stato felicissimo se le avesse fatte. Non ho precluso questa possibilità ai cantanti in gara. Credo che invece non fosse d’accordo Ditonellapiaga. Quindi il problema evidentemente non dipendeva da me ma era interno alla coppia". E così infatti è stato.

