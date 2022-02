Michelle Hunziker, "cosa gli ho visto fare quando beveva": il dramma del padre alcolista, un racconto che fa male

24 febbraio 2022 a

Secondo e ultimo appuntamento per Michelle Impossibile, il programma di Michelle Hunziker in onda su Canale 5. La seconda puntata è stata trasmessa ieri, mercoledì 23 febbraio. E tra gli "ospiti", ecco anche Ineke, la madre della conduttrice, per la prima volta in tv. Insomma, anche la seconda puntata è stata molto autobiografica, quasi esclusivamente incentrata sulla figura della Hunziker.

Storia non facile, quella di Michelle. La vicenda della setta, infatti, è nota a tutti. Ma anche con suo padre non è stato semplice. Sposato con mamma Ineke, la coppia ha avuto Michelle e il fratello Harold. Ma la relazione tra i due è naufragata a causa dell'alcolismo di Rudolf. Una situazione ovviamente difficile, degradante, con cui la stessa Michelle Hunziker ha più volte dovuto fare i conti. Per inciso, alcuni gravi problemi di salute derivanti proprio dall'alcolismo, hanno portato alla morte di Rudolf Hunziker.

Tempo fa, al Maurizio Costanzo Show, molto tempo dopo la morte di papà, Michelle Hunziker aveva spiegato: "Avevo 11 anni quando mamma non ce l’ha più fatta e si è separata da lui. Per me, come ogni bambino, è iniziato il calvario: la legge svizzera mi ha costretto a scegliere con chi stare. Un trauma che non scorderò mai: col cuore spezzato scelsi la sicurezza, mia madre".

Parole forti, quelle della conduttrice, che parlando di Rudolf aggiunse: "Si trasformava quando beveva. L’ho capito quasi subito, gli prendeva male: si arrabbiava, spaccava le cose in casa. Da bambina sono sempre riuscita a scindere le due cose, guardando solo la parte bella. Però lui c’è sempre, nei momenti difficili come per magia, appare in sogno. Io e lui parliamo", aveva concluso Michelle Hunziker con parole che avevano commosso l'Italia.

